Polícia Civil mira traficantes e roubadores do Comando Vermelho em operação em Magé

Policiais civis da 65ª DP (Magé), com apoio de todas as unidades do Departamento-Geral de Polícia da Baixada Fluminense (DGPB), deflagraram, nesta quarta-feira (02), a Operação Mosaico para desarticular a estrutura criminosa ligada ao Comando Vermelho que atua no município de Magé. A ação tem como objetivo cumprir mandados de prisão contra integrantes da facção investigados por envolvimento com o tráfico de drogas e roubos praticados na cidade.

A ofensiva é resultado de uma investigação conduzida pela 65ª DP, que identificou a atuação da organização criminosa em comunidades de Magé. De acordo com as apurações, o grupo utiliza homens armados para exercer controle territorial, intimidar moradores e garantir o funcionamento do comércio de drogas. As diligências também apontaram a participação de integrantes da estrutura em roubos relacionados à atividade da facção.

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O nome da operação faz referência ao trabalho de inteligência desenvolvido ao longo da investigação. Diferentes informações foram reunidas, cruzadas e analisadas pelas equipes, permitindo identificar indivíduos, estabelecer conexões e delimitar as áreas de atuação da organização criminosa. A partir desse trabalho, a 65ª DP representou pela prisão dos bandidos, dando origem à operação realizada nesta quarta-feira.