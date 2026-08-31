Polícia Civil prende mais um envolvido pela morte de policial civil em ataque na Zona Norte

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam em flagrante, nesse domingo (30), mais um envolvido na morte do policial civil Carlos Alberto Freire Neto, assassinado durante um ataque no dia 8 de julho, no Complexo do Muquiço, na Zona Norte do Rio. O bandido foi localizado em um dos acessos à comunidade de Acari. Com ele, foram apreendidos um revólver e drogas.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e da DHBF, o preso, integrante da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), é apontado como o piloto de uma das motocicletas utilizadas no ataque contra os agentes.

A prisão ocorreu durante diligências realizadas pelos policiais da DHBF, que localizaram o bandido portando a arma de fogo e os entorpecentes. Diante dos fatos, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia Civil reforça que ataques contra seus agentes representam uma agressão ao Estado e que todos os envolvidos serão identificados, localizados e responsabilizados. Em resposta ao ataque sofrido pelo agente, além do bandido capturado neste domingo, outros oito criminosos ligados à facção que atua no Muquiço foram presos e um adolescente apreendido. Todos foram localizados durante as diligências realizadas para identificar e capturar os envolvidos no homicídio.

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