Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro em área rural de Maricá - Foto: Divulgação

Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro em área rural de Maricá - Foto: Divulgação

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) buscam informações que possam ajudar a identificar um corpo encontrado carbonizado dentro do porta-malas de um carro, na manhã deste domingo (30), em Silvado, na região rural de Maricá.

O veículo foi localizado na Estrada Comandante Celso. Antes da chegada da polícia, um motociclista que passava pelo local registrou o carro ainda em chamas.

Após o fogo ser controlado, o corpo foi localizado no compartimento traseiro do veículo. Policiais militares foram acionados e fizeram o isolamento da área para preservar o local até a realização da perícia.

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Ainda não há informações sobre a identidade da vítima ou sobre o que teria motivado a morte. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói, onde passará por exames que poderão contribuir para a identificação.

A DHNSG está responsável pelas investigações para esclarecer a autoria e as circunstâncias do crime.