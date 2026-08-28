Motociclista e porco morrem em acidente na BR-101, em São Gonçalo

Um motociclista morreu após acidente com um porco que estava na pista da BR-101, na altura do Porto do Rosa, em São Gonçalo. O animal também morreu. O acidente aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (28), no sentido Niterói.

A identidade do motociclista ainda não foi divulgada. As circunstâncias que levaram à presença do animal na rodovia e a dinâmica da colisão ainda são investigadas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi realizada perícia no corpo da vítima e o caso foi registrado por agentes da 72ª DP (Mutuá). O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Após o atendimento da ocorrência, todas as faixas da rodovia foram liberadas e o tráfego voltou a operar normalmente no trecho.

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Animais na rodovia

A Arteris Fluminense, concessionária responsável pelo trecho, informou que a manutenção de animais domésticos e de criação em segurança é responsabilidade dos proprietários dos terrenos localizados às margens da BR-101.

A empresa alerta que animais soltos na pista podem provocar acidentes graves e colocar em risco quem trafega pela rodovia. A concessionária também destacou que o abandono de animais é crime, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.605/1998.

Ainda segundo a Arteris Fluminense, 17 acidentes envolvendo animais foram registrados no trecho da BR-101 em São Gonçalo entre janeiro e junho deste ano.