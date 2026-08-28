Motociclista e porco morrem em acidente na BR-101, em São Gonçalo
Animal foi atingido pela moto na altura do Porto do Rosa, no início da manhã
Um motociclista morreu após acidente com um porco que estava na pista da BR-101, na altura do Porto do Rosa, em São Gonçalo. O animal também morreu. O acidente aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (28), no sentido Niterói.
A identidade do motociclista ainda não foi divulgada. As circunstâncias que levaram à presença do animal na rodovia e a dinâmica da colisão ainda são investigadas.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi realizada perícia no corpo da vítima e o caso foi registrado por agentes da 72ª DP (Mutuá). O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
Após o atendimento da ocorrência, todas as faixas da rodovia foram liberadas e o tráfego voltou a operar normalmente no trecho.
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Animais na rodovia
A Arteris Fluminense, concessionária responsável pelo trecho, informou que a manutenção de animais domésticos e de criação em segurança é responsabilidade dos proprietários dos terrenos localizados às margens da BR-101.
A empresa alerta que animais soltos na pista podem provocar acidentes graves e colocar em risco quem trafega pela rodovia. A concessionária também destacou que o abandono de animais é crime, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.605/1998.
Ainda segundo a Arteris Fluminense, 17 acidentes envolvendo animais foram registrados no trecho da BR-101 em São Gonçalo entre janeiro e junho deste ano.