Polícia Civil prende 6 criminosos e apreende 4 menores durante ação contra o TCP

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) realizaram, na tarde desta quarta-feira (26), uma ação para combater a atuação de narcotraficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) na Comunidade do Inferninho, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A ofensiva resultou na prisão de seis criminosos e na apreensão de quatro menores. Entre os presos está uma das lideranças responsáveis pelo gerenciamento do tráfico na localidade. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola e um rádio comunicador com inscrições que fazem alusão à facção criminosa.

A ação foi deflagrada após informações de inteligência apontarem que traficantes do Complexo de Israel e da comunidade Buraco do Boi, alvos de operações recentes das forças de segurança teriam buscado refúgio no Inferninho. O monitoramento identificou intensa movimentação de criminosos armados e reforço da segurança dos pontos de venda de drogas.

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Com base nas informações, as equipes realizaram um cerco tático na comunidade e localizaram integrantes da organização criminosa. Durante as diligências, foram apreendidos grande quantidade de material entorpecente, uma pistola e rádios comunicadores.

Entre os presos está o responsável pelo gerenciamento do tráfico na comunidade. Segundo informações de inteligência, ele teria sido deslocado do Complexo de Israel para o Inferninho por determinação de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o “Peixão”, apontado como uma das principais lideranças do TCP na região.

A ação reforça o trabalho de inteligência da Polícia Civil para identificar e combater a mobilidade de integrantes de organizações criminosas entre diferentes comunidades, impedindo que traficantes utilizem outras localidades como refúgio para reorganizar suas atividades. O trabalho também busca desarticular pontos de venda de drogas e enfraquecer a estrutura das facções criminosas na Baixada Fluminense.