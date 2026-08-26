Com um a menos, Vasco vence o Vitória e abre vantagem nas quartas da Copa do Brasil

O Vasco venceu o Vitória por 1 a 0, nesta quarta-feira (26), em São Januário, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo, o Cruzmaltino conseguiu a vitória e abriu vantagem na disputa por uma vaga na semifinal.

O Vasco ficou em desvantagem numérica aos 17 minutos do primeiro tempo, quando Cauan Barros foi expulso após revisão do VAR. Ainda assim, a equipe carioca não se intimidou e conseguiu segurar o Vitória.

O gol da vitória saiu aos 13 minutos da etapa final. Andrés Gómez puxou o contra-ataque, avançou com a bola e finalizou para vencer o goleiro Lucas Arcanjo.

Mesmo com um homem a mais, o Vitória não conseguiu aproveitar a vantagem. O Vasco ainda criou oportunidades e resistiu à pressão dos visitantes nos minutos finais.

Com o resultado, o Cruzmaltino joga pelo empate na partida de volta para garantir a classificação. O segundo confronto será no Barradão, em Salvador.