Polícia Civil realiza operação contra quadrilha de roubo de veículos no Rio

Policiais civis da 57ª DP (Nilópolis) deflagraram, nesta quarta-feira (26), a Operação Overwatch para desarticular uma organização criminosa especializada em roubos de veículos na Baixada Fluminense. As apurações indicaram que os criminosos abordavam as vítimas em Nilópolis e enviavam os automóveis roubados para o Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. A ação tem como objetivo localizar integrantes do grupo, aprofundar as investigações e conta com o apoio de equipes do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

A investigação, iniciada em novembro de 2025, buscou identificar e desarticular os núcleos envolvidos no roubo e na destinação dos veículos. As diligências apontaram que os criminosos responsáveis pela abordagem das vítimas e pela subtração dos automóveis recebiam valores entre R$ 3 mil e R$ 10 mil por veículo entregue no Complexo do Chapadão.

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Os agentes da 57ª DP realizaram um intenso trabalho de inteligência e conseguiram individualizar a atuação de cada alvo e compreender a função deles. A partir da análise de dados, do cruzamento de informações e do monitoramento em campo, os policiais conseguiram identificar os responsáveis pela abordagem das vítimas, pela subtração dos veículos em Nilópolis e pelo envio dos automóveis a integrantes da organização criminosa. Todos os envolvidos responderão por roubo majorado e associação criminosa.