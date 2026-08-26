Polícia prende traficante que usava Correios para enviar drogas para outros estados

Policiais civis da 23ª DP (Méier) prenderam, nesta quarta-feira (26), um traficante interestadual que utilizava os Correios para enviar entorpecentes. O criminoso foi localizado em um imóvel em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, onde se preparava para despachar mais um lote de drogas.

A investigação teve início no Distrito Federal, onde a Polícia Civil de Brasília identificou o responsável pelo envio dos entorpecentes. A partir do compartilhamento de informações, policiais da 23ª DP realizaram diligências de monitoramento e inteligência para identificar o local onde o criminoso estava e acompanhar sua movimentação até a prisão.

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No imóvel, os agentes apreenderam drogas, material utilizado para embalar os entorpecentes e uma balança de precisão. A ação interrompeu mais uma remessa que seria enviada pelo criminoso para outros pontos do país.