Polícia prende traficante que usava Correios para enviar drogas para outros estados
Criminoso foi localizado em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, enquanto preparava uma nova remessa de entorpecentes
Policiais civis da 23ª DP (Méier) prenderam, nesta quarta-feira (26), um traficante interestadual que utilizava os Correios para enviar entorpecentes. O criminoso foi localizado em um imóvel em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, onde se preparava para despachar mais um lote de drogas.
A investigação teve início no Distrito Federal, onde a Polícia Civil de Brasília identificou o responsável pelo envio dos entorpecentes. A partir do compartilhamento de informações, policiais da 23ª DP realizaram diligências de monitoramento e inteligência para identificar o local onde o criminoso estava e acompanhar sua movimentação até a prisão.
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No imóvel, os agentes apreenderam drogas, material utilizado para embalar os entorpecentes e uma balança de precisão. A ação interrompeu mais uma remessa que seria enviada pelo criminoso para outros pontos do país.