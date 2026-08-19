Flamengo leva susto, mas vence o Cruzeiro no Maracanã e avança na Libertadores

O Flamengo está nas quartas de final da Copa Libertadores da América. O Rubro-Negro venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (19), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final, e garantiu a classificação com 3 a 2 no placar agregado.

Diante de um Maracanã lotado, o Flamengo saiu na frente ainda no primeiro tempo. Aos 34 minutos, Arrascaeta recebeu na área e abriu o placar para a equipe carioca, dando vantagem ao time comandado por Leonardo Jardim.

O Cruzeiro voltou do intervalo disposto a buscar a reação e conseguiu empatar aos cinco minutos da segunda etapa. Lucas Romero aproveitou a oportunidade e deixou tudo igual no Maracanã, recolocando a equipe mineira na disputa pela classificação.

A resposta do Flamengo veio aos 16 minutos. Samuel Lino marcou o segundo gol rubro-negro e colocou novamente o time carioca em vantagem. O Cruzeiro ainda tentou pressionar nos minutos finais, mas não conseguiu buscar o empate.

Com o resultado, o Flamengo confirmou a vaga nas quartas de final após um confronto equilibrado. No jogo de ida, realizado no Mineirão, as equipes haviam empatado por 1 a 1.

Garantido, o Flamengo agora aguarda seu próximo adversário que sai do confronto entre Del Valle (EQU) e Tolima (COL). Na primeira partida, os equatorianos venceram por 1 a 0 fora de casa. O jogo decisivo acontece na terça-feira (25).