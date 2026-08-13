Corpo de homem executado em Niterói é liberado para sepultamento
Polícia ainda investiga autoria e motivação do crime
O corpo do homem executado com tiro na cabeça, nesta quarta-feira (13), identificado pela polícia como Luis André da Silva Caetano, permanece no Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói. Familiares já estiveram no local e liberaram o corpo para o sepultamento. O local onde a cerimônia fúnebre vai acontecer não foi divulgado.
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Luis foi encontrado morto dentro de uma residência na Estrada do Cavalão, em Icaraí, Niterói, na última quarta-feira (12). De acordo com informações divulgadas sobre o caso, a vítima foi executada com um tiro na cabeça.
Segundo a Polícia Civil, a companheira de Luis André encontrou o corpo dentro da casa e acionou a polícia. Policiais militares foram até o endereço para verificar a ocorrência e preservar o local para a realização dos trabalhos de investigação.
Agentes da Divisão de Homicídios registraram o caso e realizaram perícia preliminar. A polícia ainda não divulgou informações sobre motivação ou autoria do crime.