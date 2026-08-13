Operação Sarasvati investiga fraudes em obras de escolas públicas no estado do RJ e SP

Ao todo, são cumpridos 20 mandados de busca e apreensão no Rio e em São Paulo - Foto: Divulgação/PCERJ

Ao todo, são cumpridos 20 mandados de busca e apreensão no Rio e em São Paulo - Foto: Divulgação/PCERJ

Policiais civis da Delegacia Fazendária (Delfaz), com apoio de agentes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), deflagraram, nesta quinta-feira (13), a primeira fase da Operação Sarasvati. A ação tem como objetivo aprofundar as investigações sobre um possível esquema de fraudes envolvendo a contratação de empresas para a execução de obras em escolas públicas. Ao todo, são cumpridos 20 mandados de busca e apreensão no Rio e em São Paulo.

As diligências ocorrem em endereços localizados em Maricá, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Angra dos Reis, Mangaratiba, São Gonçalo e na cidade do Rio de Janeiro, nos bairros do Andaraí e Centro, além do município de São Paulo. Os alvos incluem sedes de empresas investigadas e residências de seus respectivos sócios.

As investigações apontaram indícios de um sistema direcionado à contratação de determinadas empresas para a realização de obras em unidades. De acordo com os elementos reunidos pela Delfaz, um ex-diretor regional teria atuado na indicação de empresas supostamente vinculadas ao esquema, que posteriormente seriam favorecidas nos procedimentos de contratação.

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A apuração identificou ainda situações em que intervenções teriam sido realizadas sem solicitação dos gestores das unidades escolares. Em outros casos, embora houvesse pedido para serviços específicos, as empresas contratadas teriam executado obras em dimensão significativamente superior àquela efetivamente solicitada.

Os mandados têm como objetivo apreender documentos, equipamentos e outros elementos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos, além de permitir a identificação de outros possíveis envolvidos. A Polícia Civil prossegue com as diligências e a análise do material apreendido para avançar na investigação e responsabilizar os envolvidos de acordo com sua participação nos fatos.