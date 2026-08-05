Suspeitos são presos por tráfico de drogas em Niterói
As prisões ocorreram durante ação da PM na Comunidade de Nova Brasília
Dois homens foram presos acusados de tráfico de drogas na Comunidade da Nova Brasília, no bairro da Engenhoca, em Niterói, nesta terça-feira (4). Os policiais militares do 12º BPM (Niterói), estavam na região por causa de uma operação para coibir o tráfico de drogas e investigar informações sobre a instalação de barricadas.
Segundo a Polícia Militar, os agentes que estavam na operação avistaram os suspeitos vendendo drogas na região. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos fugiram.
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Após buscas, os homens foram presos e, com eles, foi apreendida uma farta quantidade de drogas, que ainda será contabilizada, além de um rádio transmissor e da quantia de R$ 43,00 em espécie.
Os policiais conduziram os homens, juntamente com o material apreendido, à 78ª DP (Alameda), onde o caso foi registrado.