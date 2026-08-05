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Suspeitos são presos por tráfico de drogas em Niterói

As prisões ocorreram durante ação da PM na Comunidade de Nova Brasília

relogio min de leitura | Redação 05 de agosto de 2026 - 11:32
Material apreendido com os suspeitos
Material apreendido com os suspeitos -

Dois homens foram presos acusados de tráfico de drogas na Comunidade da Nova Brasília, no bairro da Engenhoca, em Niterói, nesta terça-feira (4). Os policiais militares do 12º BPM (Niterói), estavam na região por causa de uma operação para coibir o tráfico de drogas e investigar informações sobre a instalação de barricadas.

Segundo a Polícia Militar, os agentes que estavam na operação avistaram os suspeitos vendendo drogas na região. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos fugiram.

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Após buscas, os homens foram presos e, com eles, foi apreendida uma farta quantidade de drogas, que ainda será contabilizada, além de um rádio transmissor e da quantia de R$ 43,00 em espécie.

Os policiais conduziram os homens, juntamente com o material apreendido, à 78ª DP (Alameda), onde o caso foi registrado.


Autor: Divulgação

Tags:

comunidade Nova Brasília Niterói operação policial Polícia Segurança Pública Tráfico de drogas

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