Polícia Civil prende mulher que abandonou os filhos em casa para ir a uma festa

Policiais civis da 41ª DP (Tanque) prenderam, nessa segunda-feira (03), uma mulher que deixou os filhos e sobrinha menores de idade, sozinhos em casa para ir a uma festa. Durante sua ausência, uma das crianças morreu após um incêndio atingir a residência. A mulher foi capturada no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

As investigações apontaram que, no fim do ano passado, a mulher saiu durante a noite e deixou os filhos, com idades entre 3 e 10 anos, além de uma sobrinha de 3 anos, aos cuidados do filho mais velho. Durante a madrugada, um dos colchões da casa pegou fogo, espalhando uma intensa fumaça pelo imóvel. Com a ajuda de vizinhos, as crianças conseguiram sair da residência, mas uma menina de 7 anos acabou ficando presa no banheiro. Ela foi socorrida, porém não resistiu após inalar grande quantidade de fumaça.

De acordo com a investigação, essa não foi a primeira vez que a mulher deixava as crianças desacompanhadas para sair durante a noite.

Após representação da autoridade policial, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva. A mulher passou a se esconder na casa de familiares, mas foi localizada pelos policiais e presa sem oferecer resistência. Ela responderá pelo crime de abandono de incapaz com resultado morte.

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