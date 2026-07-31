Pneus queimados interditam trânsito no Porto do Rosa, em São Gonçalo
Ainda não se sabe o que teria motivado o ato incendiário
min de leitura | Redação 31 de julho de 2026 - 12:01
O trânsito precisou ser interditado na Rua Heitor Rodrigues, perto da BR-101, no bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo, após pneus serem incendiados na manhã desta sexta-feira (31). Ainda não se sabe o que teria motivado essa ação.
O ocorrido fez com que agentes da Polícia Militar, que mandaram um veículo blindado para a localidade. Até o momento não há informações sobre feridos.
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A Polícia Militar foi procurada, mas ainda não respondeu aos nosso contatos. O espaço segue aberto para resposta.