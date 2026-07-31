Moradores fazem protestos por falta de energia; mais de 7 mil clientes sem luz em Niterói

Moradores de Maricá, Niterói e São Gonçalo realizaram protestos na noite dessa quinta-feira (30) por conta da demora no retorno do fornecimento de energia elétrica após a ventania que atingiu o estado na última quarta-feira (29).

Em Maricá, manifestantes fecharam vias nos bairros de Inoã, Gamboa e Itaipuaçu, além de trechos da RJ-106. Em Niterói e São Gonçalo, também houve atos de moradores, que cobraram mais rapidez da Enel para normalizar o serviço.

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Em nota divulgada na manhã desta sexta-feira (31), a Enel Rio informou que 98% dos clientes afetados pelo vendaval já tiveram a energia restabelecida. A concessionária afirmou ainda que reforçou as equipes de campo para reparar os danos causados pela queda de árvores, galhos e postes.

Segundo a empresa, ainda permanecem sem energia 2.351 clientes em Maricá, 7.124 em Niterói e 4.713 em São Gonçalo.

A Enel informou que as equipes seguem trabalhando nas regiões onde os danos à rede elétrica foram mais severos.