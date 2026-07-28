Polícia Civil prende em flagrante homem que matou PM reformado e tentava fugir do estado

Em rápida ação, policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (28), o assassino de um policial militar reformado, no bairro de Sepetiba, Zona Oeste do Rio. O criminoso foi localizado na Rodoviária do Rio quando tentava deixar o estado, poucas horas após o crime.

As equipes foram acionadas depois que Epaminondas Elois da Silva, de 69 anos, foi encontrado morto dentro de casa, com ferimentos provocados por arma branca. As primeiras diligências, que incluíram a oitiva de testemunhas e a análise de imagens de câmeras de segurança, permitiram identificar rapidamente o autor, amigo da vítima.

Com base nas informações levantadas durante a investigação, os agentes iniciaram buscas e localizaram o criminoso na Rodoviária Novo Rio. Durante a abordagem, foram encontradas em sua posse duas armas de fogo pertencentes à vítima, subtraídas após o homicídio.

Conduzido à delegacia, o homem confessou o crime. De acordo com as investigações, o assassinato foi motivado por uma dívida que o autor tinha com a vítima.