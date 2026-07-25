Morador da Chácara do Céu morre após ser atingido por bala perdida durante tiroteio

João José da Silva, conhecido também como Badu, morreu depois de ser baleado durante confronto - Foto: Reprodução

João José da Silva, conhecido também como Badu, morreu depois de ser baleado durante confronto - Foto: Reprodução

O morador da comunidade Chácara do Céu João José da Silva, conhecido como "Zé Badu", morreu neste sábado (25), após ser baleado durante um intenso tiroteio na tarde de sexta-feira (24), na Grande Tijuca, Zona Norte do Rio. Ele foi socorrido para o Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiu aos ferimentos.



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De acordo com moradores, houve um intenso tiroteio na região da Grande Tijuca, na Zona Norte do Rio, durante a tarde desta sexta-feira (24). O barulho dos tiros pôde ser ouvido em outras comunidades, como Borel, Casa Branca, Morro do Cruz e Andaraí.

Ainda segundo os relatos, houve troca de tiros nas áreas do Morro do Cruz e da Casa Branca, por volta do meio-dia. Pelas redes sociais, os moradores relataram uma suposta invasão de criminosos de uma facção rival em uma das comunidades.

A Polícia Militar confirmou a troca de tiros entre criminosos perto da localidade conhecida como "Pedra". Além disso, a corporação informou que um homem ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Federal do Andaraí. O policiamento na região foi reforçado.