Mulher é morta a tiros em Bom Jardim; caso é investigado como feminicídio

Uma mulher de 28 anos, identificada como Vitória Belondre Gomes, foi morta a tiros na madrugada desta quinta-feira (23), no distrito de Banquete, em Bom Jardim, na Região Serrana do Rio. O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio.

O principal suspeito do crime é Thiago Lima do Amaral, apontado como companheiro da vítima. Ele morreu após ser baleado durante uma intervenção da Polícia Militar.

Segundo a PM, agentes do 11º BPM (Nova Friburgo) realizavam patrulhamento na Rua Sebastião Moura quando se depararam com um homem armado. Os policiais ordenaram que ele largasse a arma, mas ele não obedeceu e manteve o armamento apontado para a equipe. Diante da ameaça, os agentes efetuaram disparos e atingiram o suspeito.

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Thiago chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos. Após a abordagem, os policiais entraram na residência e encontraram Vitória já sem vida, com marcas de tiros. A suspeita é de que ela tenha sido morta momentos antes da chegada da polícia.

No imóvel, foram apreendidas drogas e munições. A área foi isolada para perícia. O caso foi registrado na 158ª DP (Bom Jardim), e a Polícia Civil informou que segue com as investigações para esclarecer a dinâmica do crime e as circunstâncias das mortes. As armas apreendidas passarão por perícia.