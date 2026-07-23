PM apreende cerca de 200 quilos de maconha e desarticula estufa para cultivo da droga no Jardim Catarina, em São Gonçalo

Ao chegar ao endereço, os policiais montaram um cerco e conseguiram localizar e prender os suspeitos - Foto: Divulgação/Polícia Militar do RJ

Ao chegar ao endereço, os policiais montaram um cerco e conseguiram localizar e prender os suspeitos - Foto: Divulgação/Polícia Militar do RJ

Uma ação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar resultou na apreensão de aproximadamente 200 quilos de maconha e na descoberta de uma estufa utilizada para o cultivo da droga, na noite desta quarta-feira, na comunidade do Jardim Catarina, em São Gonçalo. Dois homens foram presos durante a operação.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento na região quando recebeu informações de que dois integrantes de uma facção criminosa oriundos de Juiz de Fora (MG) estariam escondidos nas proximidades da Rua Ouro Fino. Ao chegar ao endereço, os policiais montaram um cerco e conseguiram localizar e prender os suspeitos.

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Ainda de acordo com a corporação, durante a abordagem os dois homens informaram que possuíam mandados de prisão em aberto. Após a prisão, um deles revelou ser o responsável por uma estufa destinada ao cultivo de maconha instalada dentro da comunidade.

Os agentes seguiram até o imóvel indicado e encontraram a estrutura pronta para o plantio da droga. No local, também foram apreendidos cerca de 200 quilos de maconha prensada, distribuídos em tabletes.





Divulgação/Polícia Militar do Rio de Janeiro

Autor: Divulgação/Polícia Militar do Rio de Janeiro | Descrição:

Todo o material apreendido foi encaminhado, juntamente com os presos, para a 74ª DP (Alcântara), onde o caso foi registrado e as medidas cabíveis foram adotadas.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar outros envolvidos no esquema de tráfico de drogas na região.