Alana Anísio, vítima de tentativa de feminicídio em São Gonçalo, celebra 21 anos com festa emocionante

A comemoração pelos 21 anos de Alana Anísio teve um significado ainda mais especial neste ano. Cinco meses após sobreviver a uma violenta tentativa de feminicídio que comoveu o país, a jovem reuniu familiares e amigos em uma celebração marcada por emoção, superação e esperança.

Alana ficou internada em estado grave depois de ser atingida por mais de 50 facadas durante um ataque dentro de uma residência, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O caso ganhou repercussão nacional e mobilizou uma rede de apoio enquanto ela permanecia hospitalizada.

Leia também:

Prefeitura de Itaboraí divulga 6ª convocação dos aprovados no Concurso Público da Educação

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio sobe para R$ 62 milhões

Durante a festa, a jovem foi homenageada pela mãe, Jade Anísio, que destacou a força e a coragem da filha ao longo do processo de recuperação. Cercada de carinho, Alana celebrou não apenas mais um ano de vida, mas também a oportunidade de recomeçar.

O aniversário marca uma nova etapa após meses de tratamento e recuperação física e emocional. Imagens da comemoração repercutiram nas redes sociais e emocionaram pessoas de todo o país que acompanharam sua história e torceram por sua melhora desde o atentado.