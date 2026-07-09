Polícia apreende grande quantidade de drogas e prende três suspeitos em comunidade de Niterói

Com o grupo, os agentes apreenderam 506 sacolés de cocaína, 95 trouxinhas de maconha e 92 pedras de crack - Foto: Divulgação/PMERJ

Com o grupo, os agentes apreenderam 506 sacolés de cocaína, 95 trouxinhas de maconha e 92 pedras de crack - Foto: Divulgação/PMERJ

Policiais militares apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes durante uma ação na tarde desta quarta-feira (8), na Comunidade 44, localizada no bairro Ititioca, em Niterói.

De acordo com a ocorrência, equipes realizavam patrulhamento de rotina na Travessa Francisco Julião quando abordaram três suspeitos. Na ação, dois homens foram detidos e uma mulher foi levada como suspeita para averiguação.

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Com o grupo, os agentes apreenderam 506 sacolés de cocaína, 95 trouxinhas de maconha e 92 pedras de crack. Também foram encontrados um rádio transmissor, três balanças de precisão e cadernos com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

Os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia da região, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação e pelas medidas legais cabíveis.