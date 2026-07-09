Mulher é encontrada em meio ao mato com sinais de agressão no Jardim Catarina, em SG; vídeo!

Uma mulher foi encontrada ferida na manhã desta quinta-feira (9) em meio ao mato, no canteiro localizado entre a Avenida Paulo VI e a Rua Madeiras de Freitas, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, ao lado de uma igreja católica.

A vítima, que aparenta ter cerca de 25 anos, foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde permanece em atendimento. As primeiras informações apontam que o caso é tratado como uma ocorrência de agressão contra a mulher.

Vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) | Foto: Divulgação

Segundo informações obtidas pela reportagem, a mulher sofreu múltiplas fraturas no crânio e apresentava o rosto bastante inchado e com diversos hematomas. Ela deverá passar por procedimentos nas especialidades de neurocirurgia e cirurgia bucomaxilofacial.



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A Polícia Civil deverá registrar a ocorrência e investigar as circunstâncias do caso. Até o momento, não há informações sobre a autoria da agressão ou a motivação do crime.





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