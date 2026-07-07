Atendimento da Defensoria Pública em São Gonçalo é interrompido por vários dias em decorrência de furtos de cabos na região

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, localizada no bairro Zé Garoto, região central de São Gonçalo, está sem prestar serviços ao público e de portas fechadas desde a última segunda-feira (06) e deve permanecer assim pelos próximos dias, visto que o local sofre com as consequências do alto volume de furtos de cabos da rede elétrica.

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Os furtos de cabos deixaram a instalação pública sem energia, impedindo o seu funcionamento e prestação de serviços presenciais. De acordo com informações fornecidas pela Defensoria Pública, o crime aconteceu no início do expediente e os funcionários do local perceberam a sua realização quando os servidores identificaram a interrupção do fornecimento de energia. Com o caso, um boletim de ocorrência foi registrado e segundo o resultado da vistoria técnica o imóvel precisará substituir a fiação elétrica completa.

Sem energia, a instituição pública divulgou que não haverá condições para funcionar normalmente, de maneira presencial e a permanência de defensores, servidores, estagiários e demais colaboradores no prédio.



Os cidadãos que tinham agendamentos sobre ações de pensão alimentícia foram indicados a solicitar o atendimento de maneira remota, através da assistente virtual MarIA, via WhatsApp.

A interrupção dos serviços e atendimentos afetou diretamente moradores da região que precisavam de atendimento urgente. A instituição informou que está estudando possíveis alternativas para diminuir os impactos da situação, algumas das medidas escolhidas são: remarcação de atendimentos e remanejamento temporário dos serviços para outras unidades, até que a energia volte ao normal. A previsão de resolução desta questão é até o fim desta semana.

Segundo informações divulgadas pelo o comando do 1º BPM (Venda da Cruz), não teve o acionamento da Polícia Militar. A PM informou, que a região apresenta um policiamento ostensivo e apoio de agentes do Segurança Presente.