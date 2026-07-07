Greve de ônibus no Rio continua sem definição após nova reunião

A audiência de conciliação entre o Rio Ônibus e o Sindicato dos Rodoviários da cidade do Rio terminou novamente sem acordo nesta segunda-feira (6). O encontro foi realizado no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1). Após o impasse, as negociações devem retornar na próxima quarta-feira (8), em reunião marcada para as 11h.

Durante a nova rodada de negociações, o Rio Ônibus elevou a proposta inicial de reajuste salarial de 4,39% para 4,5%. No entanto, tanto o TRT-1 quanto o Ministério Público do Trabalho (MPT) solicitaram que os empresários apresentem uma contraproposta de pelo menos 5%, índice que já foi concedido aos trabalhadores rodoviários da Baixada Fluminense.

Após a sessão, o presidente do sindicato patronal, José Gouvêa, disse que organizará uma reunião com os donos das empresas de ônibus nesta terça-feira (7) para avaliar novas propostas. Segundo o executivo, o Rio Ônibus vive um momento de instabilidade financeira.

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Já o presidente do sindicato dos trabalhadores, Sebastião José, afirmou que a falta de avanço nas negociações pode gerar uma nova greve dos rodoviários na capital fluminense. O dirigente confirmou que, nesta terça-feira (7), às 16h, os trabalhadores irão votar a deflagração de uma nova paralisação.

A greve havia sido suspensa na quinta-feira (2), quando o sindicato da categoria foi pressionado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), que havia determinado a manutenção de pelo menos 80% da frota de ônibus do Rio , sob multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento.