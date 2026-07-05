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Polícia Militar prende dupla por tráfico e apreende pistola em São José de Imbassaí

Os suspeitos tentaram fugir mas foram capturados pelos policiais

relogio min de leitura | Redação 05 de julho de 2026 - 10:01
Na ação, foram aprendidas armas, drogas e outros itens ilícitos
Na ação, foram aprendidas armas, drogas e outros itens ilícitos -

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) prenderam dois homens acusados de tráfico de drogas, na tarde deste sábado (4), em São José de Imbassaí, Maricá. Na ação, também foram apreendidas armas, munições e outros itens ilícitos.

De acordo com a Polícia Militar, durante uma ação dos agentes para coibir o tráfico de drogas na Comunidade da Linha, os policiais flagraram dois homens vendendo drogas.

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Os suspeitos fugiram assim que notaram a presença dos agentes, porém, foram capturados. Em posse dos homens, foram encontrados uma pistola calibre 45, três carregadores, munições e um rádio transmissor.

Depois, os homens foram conduzidos à delegacia para o registro da ocorrência.

Tags:

agentes do GAT Dois homens presos Maricá Tráfico de drogas

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