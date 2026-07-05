Previsões da Copa: Mãe Suzana de Oyá diz que o hexa chega em 2026

Em época de Copa do Mundo, todo brasileiro só pensa no título mundial. O jejum é longo. Já são 24 anos esperando o tão sonhado hexacampeonato. Desde o penta, em 2002, o Brasil acumula cinco eliminações.

Algumas frustrantes, outras decepcionantes e algumas... tristemente memoráveis. Mas, para 2026, o ânimo se renovou. Com a seleção evoluindo durante a competição, o torcedor se empolgou. Mas será que dá?

O SÃO GONÇALO decidiu consultar alguém que pode responder. Mãe Suzana de Oyá, de 74 anos, se identifica como cigana e joga búzios desde os sete anos de idade. Nascida em Minas Gerais, ela veio para o Rio de Janeiro aos 14 anos, para jogar búzios e ser criada por uma família russa.

Suzana de Oyá nasceu em Minas Gerais e chegou ao Rio aos 14 anos | Foto: Yuri Messias

E ela gosta de futebol, como todo brasileiro. Torcedora do Vasco, Mãe Suzana já foi sócia do clube, já sofreu, já sorriu e, hoje, assiste pouco ao clube do coração. E, segundo ela, um jogador ex-Vasco pode fazer a alegria brasileira neste domingo (05), diante da Noruega, pelas oitavas de final: "O Rayan vai fazer um gol. Ele está jogando bem", disse ela.

Segundo ela, a seleção brasileira conseguirá a classificação para as quartas de final: "O Brasil vai passar bonito. Será de 2 a 1 ou de 3 a 2 para nossa seleção". Mas nem tudo são flores no caminho verde e amarelo. Mãe Suzana disse que há a possibilidade de Neymar sofrer alguma lesão.

Próximo adversário no caminho do Brasil, a Noruega será derrotada sem tantas dificuldades, segundo Suzana de Oyá | Foto: Yuri Messias

"Ele (Neymar) não está bem. Ainda não é o momento dele. Ele pode ter algum acidente que o tire de algum jogo. Parece ser um período curto", afirmou Mãe Suzana. A ausência, descrita por ela como pequena, não impedirá Neymar de retornar e defender o Brasil: "Apesar de sentir esse problema, ele poderá jogar novamente pela seleção até o fim."

É isso mesmo que você leu. Mãe Suzana de Oyá afirmou também que o Brasil irá até a decisão da Copa do Mundo. Com o chaveamento, nossos possíveis adversários mais temidos para uma eventual final são a França, a Espanha e Portugal.

Suzana também afirmou que o Brasil precisará lutar muito para triunfar na Copa | Foto: Yuri Messias

No entanto, como muitos afirmam, nossa maior "pedra no sapato" não será a seleção de Mbappé, Olise, Dembélé e companhia: "Quem briga pelo título contra o Brasil é a Espanha. Vai ser muita luta, será preciso muita determinação, mas são eles que podem incomodar a seleção brasileira."

"O Brasil está cheio de moleques. E, na vida, é difícil ver um homem segurar um moleque. O moleque é imprevisível. Não dá para segurar, né?", afirmou ela sobre a experiência dos jogadores brasileiros para encarar a decisão contra os espanhóis.

Ela acredita que os jovens jogadores da seleção podem ser o diferencial para chegar ao título | Foto: Yuri Messias

E, segundo ela, o torcedor brasileiro pode ficar calmo. Este ano, o hexacampeonato não escapa: "Agora, quem ganha... É o Brasil. Não posso mentir. Dá pra ver. É o que estão dizendo."

Sob supervisão de Marcela Freitas