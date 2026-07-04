Mulher é vítima de bala perdida em confronto entre CV e TCP no Andaraí

A vítima foi levada para o Hospital Federal do Andaraí - Foto: Divulgação - Fabio Motta/Prefeitura do Rio

A vítima foi levada para o Hospital Federal do Andaraí - Foto: Divulgação - Fabio Motta/Prefeitura do Rio

Confronto entre traficantes do Comando Vermelho (CV) do Andaraí e do Terceiro Comando Puro (TCP) do Morro da Cruz deixou uma mulher ferida na noite desta sexta-feira (3), na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Federal do Andaraí. A corporação também informou que, militares da UPP do Borel foram informados da entrada da mulher no hospital e, depois de conversar com o marido dela, confirmaram que ela foi baleada no Andaraí.

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Ainda de acordo com a polícia militar, policiais da UPP alegaram que chegaram a ouvir disparos de armas de fogo na localidade e intensificaram o policiamento.

As circunstâncias de como ocorreu a mulher foi atingida pela bala perdida ainda serão investigadas.