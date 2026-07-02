Sem sustos, Espanha vence a Áustria, avança às oitavas e segue sem sofrer gols na Copa
Com dois gols de Oyarzabal e um de Pedro Porro, seleção espanhola faz 3 a 0 em Los Angeles e agora espera o vencedor do duelo entre Portugal e Croácia.
Com dois gols de Oyarzabal e um de Pedro Porro, seleção espanhola faz 3 a 0 em Los Angeles e agora espera o vencedor do duelo entre Portugal e Croácia.
A Espanha está nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Nesta quinta-feira (2), a equipe comandada por Luis de la Fuente derrotou a Áustria por 3 a 0, no SoFi Stadium, em Los Angeles, confirmou o favoritismo e garantiu classificação para a próxima fase. Agora, os espanhóis aguardam o vencedor do confronto entre Portugal e Croácia.
O placar foi construído com dois gols de Mikel Oyarzabal e um de Pedro Porro. Além da vaga, a Espanha manteve outro feito importante: segue sem sofrer gols no Mundial, dividindo esse desempenho apenas com o México.
Mesmo favorita, a Fúria encontrou dificuldades para furar o bloqueio austríaco durante boa parte do primeiro tempo. A equipe de Ralf Rangnick marcou forte, fechou os espaços e conseguiu equilibrar as ações nos minutos iniciais.
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A Espanha, porém, cresceu após a parada para hidratação. Com mais velocidade na troca de passes e maior presença ofensiva, passou a criar chances. Marc Cucurella chegou a marcar, mas o lance foi anulado por falta sobre o goleiro Alexander Schlager.
O gol que abriu o caminho da vitória saiu aos 36 minutos. Após boa troca de passes, Cucurella encontrou Mikel Oyarzabal livre na área. O atacante dominou e bateu com categoria para fazer 1 a 0.
Antes do intervalo, Schlager evitou um prejuízo maior para os austríacos ao realizar duas grandes defesas em cobranças de falta de Alex Baena.
Na volta para o segundo tempo, a Espanha manteve o controle da partida e pressionou a Áustria desde os primeiros minutos. Rangnick tentou mudar o panorama colocando em campo os grandalhões Saša Kalajdžić e Marko Arnautović, apostando nas bolas aéreas, mas a estratégia não funcionou.
Quem voltou a balançar as redes foi a seleção espanhola. Aos 27 minutos, Pedro Porro apareceu livre na área para completar assistência de Alex Baena e ampliar a vantagem.
Com a Áustria lançada ao ataque em busca de uma reação, sobraram espaços para os contra-ataques. Já nos minutos finais, Oyarzabal aproveitou uma dessas oportunidades, marcou o segundo dele na partida e decretou a vitória por 3 a 0.
Depois de uma fase de grupos que gerou algumas dúvidas — com empate diante de Cabo Verde, goleada sobre a Arábia Saudita e vitória apertada contra o Uruguai —, a Espanha apresentou sua melhor atuação na competição. Ainda sem encantar como muitos esperavam antes da Copa, a equipe mostra eficiência, segurança defensiva e chega fortalecida para o mata-mata.