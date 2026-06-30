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Fim do prazo faz com que Força Nacional deixe de atuar no Rio

A Força Nacional começou a atuar no estado em 16 de outubro de 2023, depois de um pedido do Palácio Guanabara

relogio min de leitura | Redação 30 de junho de 2026 - 09:57
O Governo do Estado ainda não informou se pretende solicitar uma nova prorrogação da presença da Força Nacional
O Governo do Estado ainda não informou se pretende solicitar uma nova prorrogação da presença da Força Nacional -

O prazo para que a Força Nacional de Segurança permaneça no Rio de Janeiro acabou no domingo (28). Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), uma eventual nova extensão da permanência dos agentes federais no estado dependerá de um pedido formal do Governo do Rio de Janeiro e será analisada pela pasta.

No mês de abril, o Governo Federal havia prorrogado por 90 dias a atuação dos agentes em alguns estados, incluindo o RJ. A Força Nacional começou a atuar no estado em 16 de outubro de 2023, depois de um pedido do Palácio Guanabara.

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No início, 150 agentes e 40 viaturas passaram a reforçar as ações em conjunto com as polícias Federal, Rodoviária Federal e as forças estaduais. A medida foi adotada em meio à crise de segurança pública no RJ. Desde então, a permanência da Força Nacional no estado foi renovada sucessivas vezes por meio de portarias do Ministério da Justiça.

O Governo do Estado ainda não informou se pretende solicitar uma nova prorrogação da presença da Força Nacional.

Tags:

crise de segurança força nacional Ministério da Justiça prorrogação Rio de Janeiro Segurança Pública

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