Polícia Civil prende integrante de quadrilha especializada em golpes contra idosos em Maricá

Policiais civis da 76ª DP (Niterói) prenderam, ontem (27), uma criminosa integrante de uma quadrilha especializada em aplicar golpes contra idosos. Ela foi capturada em Maricá, na Região Metropolitana.

De acordo com os agentes, as investigações iniciaram após a filha de uma idosa procurar a delegacia para denunciar que a mãe havia sido vítima de um golpe. De acordo com a apuração, uma mulher se apresentou na residência da vítima, em Itaboraí, como suposta funcionária da assistência social da prefeitura. Ela utilizava um crachá para dar aparência de legitimidade e não levantar suspeitas.

Na ocasião, aproveitando-se da vulnerabilidade da idosa, a mulher teve acesso aos documentos pessoais e ao celular desbloqueado da vítima. Com esses dados, foram realizados empréstimos, movimentações bancárias e abertura de contas, causando expressivo prejuízo financeiro.

Diante dos fatos, foram realizadas diversas diligências, onde os agentes localizaram a criminosa e cumpriram um mandado de prisão pelo crime de estelionato.

As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no esquema criminoso e dimensionar a extensão das fraudes praticadas pelo grupo.