Polícias Civil e Militar desarticulam esquema de produtos falsificados e prendem seis criminosos na Lapa

As Polícias Civil e Militar deflagraram, nessa sexta-feira (26), uma operação de inteligência para combater o tráfico de drogas e outros delitos na Lapa, na Região Central do Rio. A ofensiva resultou na prisão de seis homens e na apreensão de um adolescente por cumprimento de mandado de busca e apreensão. Os agentes ainda tiraram de circulação grande quantidade de entorpecentes, um revólver e dinheiro em espécie. Durante as diligências, houve ainda a desarticulação de um depósito utilizado para armazenar centenas de produtos falsificados.

A ação foi em conjunto entre agentes da 5ª DP (Mem de Sá) e da 18ª DP (Praça da Bandeira) com equipes da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar (SSI/PMERJ) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

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A ofensiva foi resultado de um trabalho integrado de inteligência que identificou diversos pontos utilizados para a comercialização de entorpecentes na região. Com base nas informações levantadas, as equipes planejaram uma operação integrada para atingir diferentes alvos ligados ao tráfico de drogas e a outras atividades criminosas.

Durante as diligências, cinco criminosos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Outro homem foi capturado pelo crime de receptação. Os agentes também localizaram e apreenderam um adolescente que possuía mandado de busca e apreensão por ato infracional análogo ao crime de roubo.

Ao longo da operação, os policiais apreenderam grande quantidade de entorpecentes, um revólver, dinheiro em espécie oriundo da atividade criminosa e diversos materiais utilizados para a comercialização de drogas.

As diligências também levaram os agentes a um imóvel utilizado como depósito clandestino de produtos contrafeitos. No local, foram apreendidas centenas de camisas de clubes de futebol falsificadas, que seriam distribuídas para o comércio ilegal, ampliando o alcance da operação para além do tráfico de drogas e atingindo outra importante fonte de lucro ilícito.

A operação representa mais um resultado da integração entre as forças de segurança, demonstrando a eficiência do trabalho de inteligência no enfrentamento ao tráfico de drogas, à receptação, ao comércio de produtos falsificados e à localização de pessoas procuradas pela Justiça, fortalecendo a segurança na região central da capital.