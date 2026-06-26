São Gonçalo decreta ponto facultativo na próxima segunda-feira, a partir das 12h

Os serviços essenciais das secretarias municipais de Conservação, Desenvolvimento Urbano e de Saúde e Defesa Civil vão funcionar normalmente - Foto: Júlio Diniz/Prefeitura de São Gonçalo

Os serviços essenciais das secretarias municipais de Conservação, Desenvolvimento Urbano e de Saúde e Defesa Civil vão funcionar normalmente - Foto: Júlio Diniz/Prefeitura de São Gonçalo

Serviços essenciais e unidades de urgência da Saúde permanecem funcionando

O prefeito Capitão Nelson decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais de São Gonçalo, a partir das 12h, na próxima segunda-feira (29), quando a seleção brasileira enfrenta o Japão pela segunda fase na Copa do Mundo, às 14h. Os serviços essenciais das secretarias municipais de Conservação, Desenvolvimento Urbano e de Saúde e Defesa Civil vão funcionar normalmente após as 12h.

O Restaurante do Povo de São Gonçalo, em Alcântara, abre normalmente a partir das 7h para o café da manhã. O almoço será servido a partir das 11h. O Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg) também vai abrir, das 8h às 17h, para os exames e consultas agendadas.

Leia também:

Venezuela tem quase 1 mil mortos por causa de terremotos

Policiais militares salvam bebê engasgado em São Gonçalo

Os serviços de urgência e emergência da Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo vão funcionar normalmente 24h: Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia; os prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto; a Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara; assim como a emergência da saúde mental que funciona no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.

O HLP e o Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), na Lagoinha, realizarão as cirurgias agendadas, independente de horário. Os ambulatórios, exames e serviços nas duas unidades serão realizados até 12h, exceto as tomografias eletivas do HLP, que ocorrerão após 12h também. Os três hospitais – HLP, HCCOR e o Hospital de Retaguarda Gonçalense (HRG), no Centro, estarão abertos para as visitas dos pacientes internados nos horários pré-estabelecidos.

O Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, no Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três) e o Caps Francisco dos Santos Siqueira (Rua Maria Rita, 883, Maria Rita) estarão abertos 24h. Os demais Caps estarão fechados após 12h. Todas as demais repartições públicas fecharão após 12h.

Em Niterói, haverá ponto facultativo devido ao jogo do Brasil

A Prefeitura de Niterói informa que a próxima segunda-feira (29) será ponto facultativo nas repartições públicas municipais em razão da partida da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo FIFA 2026.

A medida não altera o funcionamento dos serviços essenciais. As unidades de urgência e emergência da rede municipal de saúde funcionarão normalmente, garantindo o atendimento à população. A coleta de lixo também acontecerá de forma regular em toda a cidade.

O atendimento nas demais unidades de saúde e nos órgãos públicos municipais será retomado na terça-feira (30), em seus horários habituais.

--