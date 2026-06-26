Criminosos de Rio das Pedras usavam impressora 3D para montar pistolas e fuzis

Uma fábrica clandestina de armas que utilizava uma impressora 3D para produzir partes de pistolas e fuzis foi desmantelada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (26), em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Durante a operação, um homem apontado como traficante internacional de armas e munições foi preso junto com a esposa. A ação também resultou na apreensão de fuzis, granadas, milhares de munições e peças usadas na montagem dos armamentos.

Segundo a Polícia Civil, os criminosos utilizavam a impressora 3D para fabricar, em plástico, a estrutura das armas. Em seguida, as peças eram complementadas com componentes metálicos importados, permitindo a montagem das pistolas.

Na casa de Paulo Matos de Oliveira, os agentes apreenderam dois fuzis calibre 5,56, duas granadas e diversas munições. Ele foi preso ao lado da esposa.

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As investigações apontam que Paulo utilizava documentos falsificados de Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs) para comprar munições em uma empresa especializada de Santa Catarina e diretamente de uma fabricante de materiais bélicos.

De acordo com os investigadores, o grupo adquiriu ilegalmente mais de 10 mil projéteis de fuzil e pistola em poucos meses, incluindo munições de calibre 5,56 mm e 9 mm, além de carregadores.

A Polícia Civil afirma que Paulo abastecia tanto milicianos quanto traficantes envolvidos na disputa pelo controle de Rio das Pedras. Além do casal, outros dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido.

A operação foi coordenada pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), que cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.