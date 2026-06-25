Japão confirma classificação e será o adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo

Japoneses garantiram segundo lugar no grupo com empate com a Suécia - Foto: Divulgação/Site da FIFA

Japoneses garantiram segundo lugar no grupo com empate com a Suécia - Foto: Divulgação/Site da FIFA

A Seleção Brasileira já conhece seu primeiro compromisso no mata-mata da Copa do Mundo de 2026. O adversário será o Japão, que confirmou a classificação nesta quinta-feira (25) ao empatar por 1 a 1 com a Suécia e terminar na segunda colocação do Grupo F. O resultado definiu o cruzamento com o Brasil, líder do Grupo C.

O confronto está marcado para a próxima segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. O vencedor garante vaga nas oitavas de final da competição.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti chega ao mata-mata após uma campanha tranquila na fase de grupos. O Brasil somou sete pontos, terminou na liderança do Grupo C pelos critérios de desempate sobre o Marrocos e encerrou a primeira fase com uma vitória por 3 a 0 sobre a Escócia.

A seleção asiática, por sua vez, empatou com a Holanda na estreia, goleou a Tunísia por 4 a 0 e garantiu a segunda posição da chave ao ficar no 1 a 1 com a Suécia. Com cinco pontos, terminou atrás apenas dos holandeses e assegurou presença na fase eliminatória.

Caso avance, a Seleção Brasileira voltará a campo no dia 5 de julho, às 17h, pelas oitavas de final.