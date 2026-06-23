Polícia Penal flagra visitante tentando entrar com cocaína em presídio do Complexo de Gericinó

A mulher foi flagrada durante procedimento de revista na entrada da unidade - Foto: Agência Brasil

A mulher foi flagrada durante procedimento de revista na entrada da unidade - Foto: Agência Brasil

Policiais penais do Grupamento de Portaria Unificada (GPU) prenderam, nesta terça-feira (23), uma visitante que tentava entrar com cocaína no Presídio Inspetor José Antônio da Costa Barros, no Complexo de Gericinó, em Bangu. A mulher foi flagrada durante procedimento de revista na entrada da unidade.

Ao passar pelo scanner corporal, os policiais identificaram uma imagem suspeita na região pélvica da visitante, incompatível com a anatomia humana. O invólucro continha aproximadamente 580 gramas de cocaína e estava escondido nas partes íntimas da detida.

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A mulher e o entorpecente foram encaminhados à 34ª DP (Bangu). Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e será conduzida à unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.