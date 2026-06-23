Polícia Penal flagra visitante tentando entrar com cocaína em presídio do Complexo de Gericinó
Droga foi detectada durante procedimento de revista com scanner corporal
Policiais penais do Grupamento de Portaria Unificada (GPU) prenderam, nesta terça-feira (23), uma visitante que tentava entrar com cocaína no Presídio Inspetor José Antônio da Costa Barros, no Complexo de Gericinó, em Bangu. A mulher foi flagrada durante procedimento de revista na entrada da unidade.
Ao passar pelo scanner corporal, os policiais identificaram uma imagem suspeita na região pélvica da visitante, incompatível com a anatomia humana. O invólucro continha aproximadamente 580 gramas de cocaína e estava escondido nas partes íntimas da detida.
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A mulher e o entorpecente foram encaminhados à 34ª DP (Bangu). Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e será conduzida à unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.