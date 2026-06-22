São João Batista é homenageado em Niterói e Itaboraí; confira a programação das celebrações
Missas, procissões e shows marcam as homenagens a São João Batista em Niterói e Itaboraí
O Dia de São João Batista, celebrado em 24 de junho, será marcado por uma extensa programação religiosa e cultural em Niterói e Itaboraí. Igrejas dedicadas ao santo prepararam missas, novenas, procissões, shows e atividades de confraternização para reunir fiéis e devotos em homenagem àquele que é considerado o precursor de Jesus Cristo e padroeiro de Niterói e Itaboraí.
Filho de Santa Isabel e primo de Jesus, São João Batista foi consagrado a Deus antes mesmo do nascimento e ficou conhecido por pregar a conversão e o arrependimento dos pecados por meio do batismo. A data é uma das mais tradicionais do calendário católico e mobiliza milhares de fiéis todos os anos.
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Confira a programação da festividade na Catedral São João Batista, em Niterói e Itaboraí:
Niterói
Terça-feira (23)
12h: Santa Missa
18h: Novena de São João Batista com o tema: “O Martírio de João Batista”. Depois há a Santa Missa. O gesto concreto da noite é a doação de leite em pó.
20h: Os fiéis poderão se divertir como o show do grupo Chamego Nordestino.
Quarta-feira (24): No dia de São João Batista, a festa acontece durante todo o dia.
8h, 9h30 e 11h: haverá a Santa Missa.
12h: Tradicional Almoço: “Angu à Baiana”.
14h: Santa Missa
16h: Santa Missa Solene presidida pelo Arcebispo Dom José Francisco. Logo em seguida, ocorrerá a tradicional procissão de São João Batista pelas ruas do Centro de Niterói
19h: Transmissão ao vivo do jogo da Seleção Brasileira contra a Escócia.
21h: A festa se encerra com o show de Neidinha Rocha.
Itaboraí
Em Itaboraí as festividades também prometem homenagear o santo, mas sem deixar de lado a diversão e a boa companhia dos irmãos de fé. A Paróquia São João Batista preparou uma série de atividades
Terça-feira (23)
A partir das 17h: barraquinhas
19h: Santa Missa com Benção da Fogueira
20h30: Quadrilha
21h: Show católico
Quarta-feira (24): Os festejos acontecem nas primeiras horas do dia
8h: Santa Missa
10h: Santa Missa Solene com procissão
12h: Chuleta e leitão
15h: Terço da Misericórdia - Rádio Catedral
17h: Santa Missa
21h: Show - Fonte do Viver