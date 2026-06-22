São João Batista é homenageado em Niterói e Itaboraí; confira a programação das celebrações

São João Batista ficou conhecido por pregar a conversão e o arrependimento dos pecados por meio do batismo, rito que simbolizava a renovação da fé e a preparação para a chegada de Jesus Cristo - Foto: Felipe Aguiar/Arquivo

São João Batista ficou conhecido por pregar a conversão e o arrependimento dos pecados por meio do batismo, rito que simbolizava a renovação da fé e a preparação para a chegada de Jesus Cristo - Foto: Felipe Aguiar/Arquivo

O Dia de São João Batista, celebrado em 24 de junho, será marcado por uma extensa programação religiosa e cultural em Niterói e Itaboraí. Igrejas dedicadas ao santo prepararam missas, novenas, procissões, shows e atividades de confraternização para reunir fiéis e devotos em homenagem àquele que é considerado o precursor de Jesus Cristo e padroeiro de Niterói e Itaboraí.

Filho de Santa Isabel e primo de Jesus, São João Batista foi consagrado a Deus antes mesmo do nascimento e ficou conhecido por pregar a conversão e o arrependimento dos pecados por meio do batismo. A data é uma das mais tradicionais do calendário católico e mobiliza milhares de fiéis todos os anos.

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Confira a programação da festividade na Catedral São João Batista, em Niterói e Itaboraí:

Niterói

Terça-feira (23)

12h: Santa Missa

18h: Novena de São João Batista com o tema: “O Martírio de João Batista”. Depois há a Santa Missa. O gesto concreto da noite é a doação de leite em pó.

20h: Os fiéis poderão se divertir como o show do grupo Chamego Nordestino.

Quarta-feira (24): No dia de São João Batista, a festa acontece durante todo o dia.

8h, 9h30 e 11h: haverá a Santa Missa.

12h: Tradicional Almoço: “Angu à Baiana”.

14h: Santa Missa

16h: Santa Missa Solene presidida pelo Arcebispo Dom José Francisco. Logo em seguida, ocorrerá a tradicional procissão de São João Batista pelas ruas do Centro de Niterói

19h: Transmissão ao vivo do jogo da Seleção Brasileira contra a Escócia.

21h: A festa se encerra com o show de Neidinha Rocha.

Confira a programação dos festejos em Niterói | Foto: Reprodução - Instagram

Itaboraí

Em Itaboraí as festividades também prometem homenagear o santo, mas sem deixar de lado a diversão e a boa companhia dos irmãos de fé. A Paróquia São João Batista preparou uma série de atividades

Terça-feira (23)

A partir das 17h: barraquinhas

19h: Santa Missa com Benção da Fogueira

20h30: Quadrilha

21h: Show católico

Quarta-feira (24): Os festejos acontecem nas primeiras horas do dia

8h: Santa Missa

10h: Santa Missa Solene com procissão

12h: Chuleta e leitão

15h: Terço da Misericórdia - Rádio Catedral

17h: Santa Missa

21h: Show - Fonte do Viver