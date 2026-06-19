Polícia procura envolvidos na morte e esquartejamento de adolescente no Rio

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, neste sexta-feira (19), um cartaz para auxiliar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que levem à localização e prisão dos criminosos, membros da Organização Comando Vermelho (CV), Jonata da Silva Ramos, vulgo “Beiço ou “Beição”; de 24 anos; Miguel Ferreira Salvo, de 22 e Victor Tavares Vieira, de 26. Eles são os principais suspeitos de participação direta no homicídio do adolescente Ronaldo Henrique Souza Peixoto, de 14 anos, que estava sumido desde domingo, 29 de março, após ir à comunidade em Vargem Pequena, na Zona Sudoeste do Rio. Um adolescente de 15 anos também foi apontado como envolvido no caso.

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), iniciaram nesta sexta-feira (19) uma operação para prender os assassinos do adolescente. Segundo as investigações da DHC, Ronaldo, morador de Senador Camará, esteve na Comunidade César Maia em 29 de março acompanhado de 2 amigos adolescentes para encontrar a namorada de um deles.

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Quando deixavam a comunidade, os colegas foram abordados por homens armados e levados de volta para o interior da localidade. Os adolescentes foram submetidos a uma sessão de tortura. Dois deles conseguiram fugir, mas Ronaldo permaneceu sequestrado e estava desaparecido. Dois dias depois, o corpo dele foi encontrado esquartejado na Estrada da Matriz, em Pedra de Guaratiba.

Durante o trabalho de investigação, a Polícia Civil também mapeou a atuação do CV na Comunidade César Maia, Coroado e Fontela . Segundo os agentes, a localidade tem sido utilizada como ponto de apoio para ações criminosas em diferentes áreas da Zona Oeste. Um dos envolvidos no crime, Diogo Paixão Barbosa, de 21 anos, foi preso em Madureira, na zona norte do Rio.

Contra os envolvidos, foi expedido mandado de prisão, com pedido de Prisão Preventiva, pelo crime de Homicídio Qualificado. Cabe ressaltar, ainda, que contra Jonata Ramos, constam mais dois mandados de prisão, um pela 4ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de Homicídio Simples e outro pela 17ª Vara Criminal, pelo crime de Tráfico de Drogas.

A Delegacia de Homicídios pede que quem tiver informações sobre a localização dos envolvidos na morte de Ronaldo Henrique, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia:

Central de atendimento/Call Center do DD: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado /DD: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido