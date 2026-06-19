Ataque a tiros termina com dois mortos em Belford Roxo

Um ataque a tiros terminou na morte de duas pessoas, identificadas como Wagner Alexandre da Conceição Costa e Gabriel Oliveira Gregório, no bairro de Xavantes, em Belford Roxo, na noite desta quinta-feira (18). Além deles, outras quatro vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal de Belford Roxo.

Um homem, de 24 anos, ficou ferido de raspão na barriga e no braço, realizou a sutura dos ferimentos e recebeu alta na manhã desta sexta-feira (19). Já uma mulher, de 40, foi atingida na perna e, após cirurgia, segue internada em estado estável.

Um outro rapaz, de 35, também foi baleado na perna. Ele não precisou passar por procedimento cirúrgico, mas segue internado em estado estável. Por fim, outra vítima, de 30 anos, ficou ferido nas duas mãos. O quadro clínico dele também é considerado estável.

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Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 39º BPM (Belford Roxo) receberam chamado para um tiroteio e, ao chegar no local, as equipes encontraram um homem já morto. Pouco depois, os policiais localizaram o corpo da segunda vítima em uma avenida.

A área do ataque foi preservada para a perícia da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que está responsável pela investigação.