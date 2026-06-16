Morte de passista da Cubango após explosão em apartamento em Niterói causa comoção e alerta sobre produtos inflamáveis

A morte da passista Marielly da Silva Oliveira, de 25 anos, gerou forte comoção entre familiares, amigos e integrantes da Acadêmicos do Cubango, em Niterói. A jovem não resistiu aos ferimentos sofridos após uma explosão registrada em um apartamento durante a realização de um serviço de impermeabilização de sofá. O incidente aconteceu na tarde do último dia 28 de maio.

O acidente deixou seis pessoas feridas e já soma duas vítimas fatais. As circunstâncias da ocorrência estão sendo investigadas pela Polícia Civil. O caso também reacende o debate sobre os riscos da utilização de produtos inflamáveis em ambientes residenciais.

Integrante da ala de passistas da Acadêmicos do Cubango, Marielly recebeu homenagens da agremiação, que divulgou uma nota de pesar lamentando sua morte e prestando solidariedade aos familiares, amigos e demais pessoas próximas.

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De acordo com relatos de moradores e informações preliminares da investigação, um fogão teria sido aceso durante o procedimento de impermeabilização. A principal hipótese é de que vapores de um produto inflamável tenham entrado em contato com alguma fonte de ignição, provocando a explosão.

Marielly permaneceu internada por aproximadamente duas semanas antes de falecer. Ela é a segunda vítima fatal da tragédia. Na última sexta-feira (12), também morreu Paulo Roberto Mattos da Silva, de 62 anos, um dos profissionais que realizavam o serviço no imóvel no momento da explosão.

Acidente mobilizou o Corpo de Bombeiros | Foto: Divulgação

Outra trabalhadora envolvida na atividade, Bianca Dias de Lima, de 55 anos, continua internada em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói.

Além das vítimas fatais, outras pessoas ficaram feridas, incluindo moradores, prestadores de serviço e pessoas que precisaram de atendimento após o incêndio. Sandro José da Silva recebeu alta hospitalar, enquanto Jorge Alejandro Canales Alarcon deixou a unidade médica por conta própria após receber orientações sobre os riscos à sua saúde.

A explosão atingiu o quarto andar do edifício, que permanece parcialmente interditado por medida de segurança. Segundo a Defesa Civil Municipal, não há risco iminente de comprometimento estrutural da construção. No entanto, os danos causados pelo incêndio levaram à interdição de oito apartamentos localizados no pavimento atingido.

Passista não resistiu aos ferimentos e morreu | Foto: Divulgação/Acadêmicos do Cubango

O órgão também apontou a necessidade de reparos emergenciais nos sistemas de energia elétrica, fornecimento de gás e elevadores do condomínio. Moradores relataram momentos de pânico logo após a explosão.

O episódio também chama atenção para outros acidentes semelhantes registrados no país. Nos últimos anos, casos envolvendo impermeabilização de sofás e o uso de solventes inflamáveis em locais fechados resultaram em mortes e graves ferimentos em estados como Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo e Paraná.

A Polícia Civil segue apurando as causas do acidente e eventuais responsabilidades. Enquanto aguardam a conclusão das investigações, familiares, moradores e integrantes da comunidade do samba lamentam a perda de Marielly e pedem esclarecimentos sobre a tragédia que abalou Niterói.