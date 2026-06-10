Shopping Pátio Alcântara celebra o Dia dos Namorados com show gratuito de pagode

Com repertório envolvente e muita energia, o grupo Vem Pro Meu Ritmo promete embalar a noite dos apaixonados - Foto: Divulgação

Com repertório envolvente e muita energia, o grupo Vem Pro Meu Ritmo promete embalar a noite dos apaixonados - Foto: Divulgação

Para celebrar o Dia dos Namorados em clima de música e diversão, o Shopping Pátio Alcântara promove, no dia 12 de junho, um show especial gratuito com o grupo de pagode Vem Pro Meu Ritmo. A apresentação acontece das 19h às 21h, na praça de alimentação do shopping. O evento foi pensado para proporcionar uma noite descontraída e animada para os casais, amigos e frequentadores do empreendimento, reunindo sucessos do pagode em um ambiente acolhedor e festivo. A programação faz parte das ações comemorativas do shopping para a data, oferecendo ao público uma opção de lazer gratuita e musical.

Com repertório envolvente e muita energia, o grupo Vem Pro Meu Ritmo promete embalar a noite dos apaixonados e tornar a comemoração ainda mais especial.

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Serviço - Show Especial de Dia dos Namorados: Vem Pro Meu Ritmo

Data: 12 de junho

Horário: das 19h às 21h

Local: Praça de Alimentação

Evento gratuito