Casal é detido por PMs por portar munições de fuzil e pistola na Zona Norte

A dupla e o material foram encaminhados para a para a 44ª DP (Inhaúma) - Foto: Reprodução

A dupla e o material foram encaminhados para a para a 44ª DP (Inhaúma) - Foto: Reprodução

Na noite desta sexta-feira (5), um casal foi preso em flagrante em decorrência de uma ação de agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Alemão, em Inhaúma, na Zona Norte do Rio.

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Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, policiais notaram um veículo suspeito na Estrada Adhemar Bebiano e interceptaram o carro. Ao seguirem com a abordagem padrão, a equipe percebeu que a mulher, que estava sentada no banco de trás, parecia esconder alguma coisa embaixo do vestido.

Ao questionarem o casal sobre o que estava escondido, a mulher tirou do vestido munições de pistola, munições de calibre 5.56 mm e um pacote com dinheiro em espécie. No total, os agentes apreenderam com a dupla 150 munições calibre 9 mm, 100 de calibre 5.56 mm e R$ 14 mil em dinheiro vivo.

O casal ainda informou aos policiais que o material recolhido tinha como destino final o município de Itaguaí.

A dupla e o material foram encaminhados para a para a 44ª DP (Inhaúma), que ficou responsável por registrar o caso.