Mulher é presa acusada de envolvimento na morte do próprio pai

A motivação para o crime seria conflitos familiares envolvendo uma edícula localizada nos fundos da casa da vítima onde o casal pretendia morar, além de desentendimentos decorrentes da morte de um cachorro da família. - Foto: Reprodução - Fernando Frazão/Agência Brasil

A motivação para o crime seria conflitos familiares envolvendo uma edícula localizada nos fundos da casa da vítima onde o casal pretendia morar, além de desentendimentos decorrentes da morte de um cachorro da família. - Foto: Reprodução - Fernando Frazão/Agência Brasil

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta terça-feira (26/05), uma mulher envolvida no homicídio do próprio pai, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. Ela foi capturada em um supermercado no bairro de Bangu, após trabalho de inteligência da unidade.

De acordo com as investigações, a mulher e seu companheiro agiram juntos e planejaram a morte da vítima, que foi executada pelo homem na residência dela, na presença de sua outra filha, de 8 anos. Segundo os agentes, a motivação estaria relacionada a conflitos familiares envolvendo uma edícula localizada nos fundos da casa da vítima onde o casal pretendia morar, além de desentendimentos decorrentes da morte de um cachorro da família.

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No decorrer das diligências, os agentes identificaram que, dias antes do crime, a mulher enviou áudios a familiares afirmando que “só teria paz quando ele morresse”, em referência ao próprio pai. A investigação também reuniu imagens de câmeras de segurança que mostram o companheiro dela saindo de casa instantes antes do homicídio e retornando logo após os disparos.

Diante dos fatos e após os trabalhos de inteligência da unidade, foram solicitados e expedidos mandados de prisão contra o casal. Em ações de monitoramento, a criminosa foi localizada e capturada em seu local de trabalho. Durante a ação, os policiais apreenderam materiais que serão submetidos à perícia para auxiliar no aprofundamento das investigações.

As diligências continuam para localizar e prender o genro da vítima, que é considerado foragido.