Acusado de matar colega de trabalho é preso no Rio

Policiais Civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) do Rio prenderam, nessa segunda-feira (25), um homem investigado pelo feminicídio de uma colega de trabalho, morta a facadas na Zona Norte. Após o crime, o suspeito ainda tentou ocultar provas para dificultar as investigações. Ele foi encontrado no bairro de Irajá, no Rio. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva.

O crime aconteceu em junho de 2025, na Comunidade do Para Pedro. Segundo investigações, o suspeito e a vítima foram a uma festa e retornaram juntos em um carro de aplicativo até a residência da mulher. Ao chegarem no local, ela foi atacada com diversas facadas após uma luta corporal.

A polícia contou que, mesmo após o assassinato, o homem continuou indo normalmente ao local onde trabalhava com a vítima.

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Durante as diligências, foram encontradas contradições no depoimento prestado pelo homem, além de um relógio que foi apreendido com ele, que apresentava vestígios de sangue humano compatível com o DNA da vítima.

Além disso, a investigação mostrou indícios de tentativas de obstrução das apurações por parte do suspeito, incluindo troca de roupa no dia do crime e a exclusão de conversas no celular.