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São Gonçalo te convida para o lançamento da minissérie musical Palmares

O evento será uma noite de celebração, memória e resistência à ancestralidade e à força do povo negro

relogio min de leitura | Escrito por Redação 26 de maio de 2026 - 16:54
O evento será uma noite de celebração, memória e resistência
O evento será uma noite de celebração, memória e resistência -

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, convida para o lançamento da minissérie musical Palmares, idealizada por Altay Veloso.

O evento será uma noite de celebração, memória e resistência, trazendo uma homenagem a Zumbi, à ancestralidade e à força do povo negro, por meio da música, do audiovisual e do diálogo cultural. A programação contará com exibição do audiovisual, roda de conversa e homenagem especial ao artista Altay Veloso.

Entre os convidados já confirmados para a roda de conversa estão o ator e modelo Demerson D’Alvaro; o juiz federal e professor universitário André Luiz Nicolitt; e Dom Filó, cineasta, ativista e fundador da Cultne TV, referência nacional na preservação da memória negra e da comunicação afro-brasileira.

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Imagem ilustrativa da imagem São Gonçalo te convida para o lançamento da minissérie musical Palmares
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Serviço:

Data: 28 de maio de 2026 (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo – São Gonçalo/RJ

A cultura negra é memória, é presente e é futuro. Participe deste importante momento de valorização da nossa história e identidade cultural

Tags:

Musical Prefeitura de São Gonçalo zumbi

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