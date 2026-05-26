Policial civil é baleado na comunidade da Chumbada, em São Gonçalo

Um policial civil, lotado na 72ªDP (Mutuá), foi baleado nesta terça-feira (26), na comunidade da Chumbada, no Galo Branco, em São Gonçalo. Ele foi socorrido, medicado e liberado.

Segundo informações da Polícia Civil, o agente foi ao local, junto de sua equipe, para cumprir mandados de busca e apreensão. No local, os policiais foram atacados a tiros por criminosos.

Leia também

➣ PF mira quadrilha do Jardim Catarina, em São Gonçalo, por fraudes nos Correios

➣ Homem é morto ao tentar separar briga de casal durante festa de 15 anos no Rio

O policial, que não teve a identidade revelada, acabou sendo atingido na perna. Ele foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde foi medicado e posteriormente liberado.

Ainda de acordo com a polícia, diligências estão em andamento para identificar e responsabilizar a autoria dos disparos. Ninguém foi preso até o momento.