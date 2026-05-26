Policial civil é baleado na comunidade da Chumbada, em São Gonçalo
Agente estava em diligência quando equipe foi atacada no local. Ele foi atingido, sem gravidade, na perna
Um policial civil, lotado na 72ªDP (Mutuá), foi baleado nesta terça-feira (26), na comunidade da Chumbada, no Galo Branco, em São Gonçalo. Ele foi socorrido, medicado e liberado.
Segundo informações da Polícia Civil, o agente foi ao local, junto de sua equipe, para cumprir mandados de busca e apreensão. No local, os policiais foram atacados a tiros por criminosos.
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O policial, que não teve a identidade revelada, acabou sendo atingido na perna. Ele foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde foi medicado e posteriormente liberado.
Ainda de acordo com a polícia, diligências estão em andamento para identificar e responsabilizar a autoria dos disparos. Ninguém foi preso até o momento.