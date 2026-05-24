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Solenidade de Entrega do Título de Sócio Honorário ao craque GERSON “CANHOTINHA DE OURO”

A homenagem, aprovada por unanimidade pelos 15 clubes filiados à ACN, representa um justo e histórico reconhecimento

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 24 de maio de 2026 - 15:57
Um dos maiores nomes do futebol brasileiro
Um dos maiores nomes do futebol brasileiro -

A Associação de Clubes de Niterói – ACN tem a honra de convidar para a:

 Solenidade de Entrega do Título de Sócio Honorário ao craque GERSON “CANHOTINHA DE OURO”

Data: 26 de maio de 2026

Horário: 18h30

Local: Salão Nobre do Charitas Aero Clube

A homenagem, aprovada por unanimidade pelos 15 clubes filiados à ACN, representa um justo e histórico reconhecimento ao grande tricampeão mundial Gerson, um dos maiores nomes do futebol brasileiro e referência permanente de talento, liderança e compromisso com o esporte.

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A cerimônia reunirá autoridades, dirigentes esportivos, representantes dos clubes, convidados e amigos para celebrar a trajetória e o legado de uma verdadeira lenda do futebol mundial.

Convite individual.

Solicita-se, gentilmente, a confirmação de presença pelo telefone (21) 97042-5524.

Tags:

Associação de Clubes de Niterói evento esportivo futebol brasileiro Gerson homenagem Sócio Honorário

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