Águas do Rio promove obras para acelerar despoluição da Baía de Guanabara e melhorar condições de vida da população de SG

Obras de Coleta em Tempo Seco, ajudam a despoluir praias de São Gonçalo e a melhores condições de vida à população - Foto: Layla Mussi

Obras de Coleta em Tempo Seco, ajudam a despoluir praias de São Gonçalo e a melhores condições de vida à população - Foto: Layla Mussi

A concessionária Águas do Rio realiza o projeto de tratamento de esgoto no município de São Gonçalo, conhecido como Coleta em Tempo Seco (CTS), que ajuda na balneabilidade de praias pertencentes à Baía de Guanabara e na melhoria nas condições de vida da população.

O projeto CTS está sendo executado em grande parte do território gonçalense, atingindo quase 6 km de obra, em 5 pontos de captação, com atualmente de 60% a 70% das intervenções concluídas. O objetivo é beneficiar cerca de 100 mil pessoas, com esgoto tratado e rios limpos. A primeira localidade que contou com as obras, foi no Rio Imboaçu, que corta os bairros de Boaçu e Brasilândia.

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“A gente entregou o primeiro ponto que foi no Rio Imboaçu, que fizemos um evento em novembro. Tem mais quatro pontos a serem entregues até final de 2026 e início de 2027”, disse o diretor executivo da Águas do Rio, Diogo Freitas.

Diretor executivo da Águas do Rio explica sobre o processo do CTS | Foto: Layla Mussi

O que é Coleta de Tempo Seco (CTS) ?

Em diferentes regiões de São Gonçalo que a população trafegue, pode encontrar obras da Águas do Rio nas ruas, cercadas de tapumes carregando o nome da concessionária, com máquinas e funcionários trabalhando a todo vapor. Entretanto, muitos não imaginam que aquela é uma forma de ajudar a população a ter melhores condições de vida e até de saúde, além de colaborar para o meio ambiente e recuperar áreas como a Praia das Pedrinhas, que impulsionam o turismo local.

Obras da Águas do Rio acontece em cinco áreas diferentes | Foto: Layla Mussi

O sistema de Coleta em Tempo Seco (CTS), consiste em separar o esgoto diretamente da estrutura de drenagem ou dos rios em dias em que não há chuvas, Esse líquido é desviado para o sistema da Águas do Rio e o esgoto é tratado, assim evitando que seja despejado na Baía de Guanabara.

“O Tempo Seco acontece diretamente na drenagem ou acontece nos rios. A gente têm esses dois modelos para as cidades de São Gonçalo e Itaboraí. Nos locais que não tem rede coletora de esgoto, normalmente a população se conecta diretamente na drenagem e isso vai direto para o rio. A gente capta esse esgoto na drenagem ou no rio e manda para a estação”, explicou Diogo.

Coleta em Tempo Seco (CTS) é um projeto que acontece em munícipios ao redor da Baía de Guanabara | Foto: Layla Mussi

Para evitar que o esgoto chegue a baía, foi implementado um mecanismo que intercepta uma parte do fluxo do rio para a estação de tratamento.

“A gente intercepta o rio, faz um barramento no rio, desvia o fluxo dele para o nosso sistema. No nosso sistema, ele chega até aqui, na estação. Esse é o principal modelo de São Gonçalo. E até na drenagem, tem muita drenagem chegando, seria muito complicado acessar todos esses pontos. Então, a gente acelera isso, intervindo diretamente no rio, praticamente, pegando o rio e direcionando para a nossa estação de tratamento. Ele chega na estação e depois a gente devolve para a baía de Guanabara”, disse.

Todo esse processo é realizado em dias em que não há chuva (por isso o nome está relacionado ao termo ‘seco’), pois quando há chuvas o rio aumenta o nível de água, impossibilitando pará-lo na barreira. Outra razão, é que o esgoto concentrado nos rios acaba sendo diluído pela chuva, o que reduz o impacto na natureza, se comparado com os dias secos.

“Então, a gente intervém direto no rio, [...] direciona grande parte do volume dele para o nosso sistema de tratamento. O que cairia ali 100% do rio direto na Baía poluído, ele vai cair só parte disso, que é o que passa ali do barramento, a gente direciona o restante todo para tratamento. Então, ele chega aqui hoje na nossa estação”, explicou.

Obra que leva o esgoto desviado dos rios para a estação da Águas do Rio | Foto: Layla Mussi

Essas obras acontecem nos municípios próximos a Baía de Guanabara, como Mesquita que já foi concluída e que ainda irão acontecer em Itaboraí, Belford Roxo, Duque de Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu e na cidade do Rio de Janeiro em 2027, e custou aproximadamente R$ 3 bilhões, que estão previstas em contrato. Assim que as obras forem finalizadas serão uma espécie de ‘cinturão’ ao redor do mar, protegendo o ecossistema marinho, do esgoto das cidades.

Em São Gonçalo, a Águas do Rio já entregou um ponto de coleta, entretanto, as obras ainda estão em andamento em outras 4 regiões do município.

O sistema que está sendo implantado no município, possuiu intervenções ocorrendo nos bairros desde Porto da Madama, passando pelo Gradim e chegando em Neves, próximo ao Atacadão. O OSG visitou um dos pontos da obra e apurou que está sendo empregado um método não destrutivo da urbanização, o ‘Pipe Jacking’. Na altura do bairro Vila Lage, onde também ocorre a obra, foi instalado o 28° tudo através do procedimento de cravamento. Para o trecho ficar completo ainda serão necessários a instalação de outros 26 tubos até chegar no poço mais próximo, antes de desaguar na área de tratamento.

Frutos do CTS

No último verão o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) anunciou que todas as praias da Ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara, estavam próprias para banho. Essa e outras conquistas são resultado do trabalho da CTS, promovida pela Águas do Rio.

“Então, a Praia do Flamengo é fruto disso (das obras de CTS). Já houve casos, ao longo de 2025, da Praia de Botafogo da Balneável, Ilha de Paquetá em dezembro, foi a primeira vez que todas as praias da Ilha de Paquetá estavam apresentando balneabilidade. Isso é fruto justamente desse trabalho. E lógico, continuando a evolução, a tendência é que novas praias se abram. O nosso objetivo aqui é a Praia das Pedrinhas”, explicou Diogo.

A Coleta em Tempo Seco (CTS) colabora para a balneabilidade das praias do Rio de Janeiro | Foto: Layla Mussi

Além da questão ambiental, a implementação da CTS também colabora para a melhoria da qualidade de vida da população gonçalense, reduzindo casos de doenças relacionados a esgoto a céu aberto e a água contaminada

“O principal ganho que eu coloco aqui, 100%, é saúde. A saúde e o ganho ambiental da gente estão acelerando o processo de despoluição da Baía. Acho que esses são os principais ganhos que a população tem”.