UFF afasta aluno que atacou colegas de classe com canivete em confusão sobre trabalho acadêmico

A Universidade Federal Fluminense (UFF) informou nesta quarta-feira (20) que decretou o afastamento por tempo indeterminado do aluno que atacou os colegas com um canivete, depois de terem uma discussão acalorada em decorrência de um trabalho acadêmico. O crime aconteceu no Instituto de Artes e Comunicação Social, localizado na Rua Professor Lara Vilela, em São Domingos, Niterói.

Leia também:

Desaparecido há mais de um mês, juiz federal é encontrado morto

Homem condenado por estuprar a própria neta em Itaboraí tem pena aumentada

De acordo com as autoridades da universidade, o estudante do curso de cinema está proibido de acessar qualquer espaço físico da instituição e terá que continuar a sua graduação através de “mecanismo alternativos de aprendizagem”, desde que sejam fora do ambiente presencial.

O ataque aconteceu nesta terça-feira (19), após uma discussão entre os colegas de classe envolvendo um trabalho em grupo, para uma disciplina do segundo período do curso de Cinema. Três alunos ficaram feridos e foram levados para o Hospital Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, mas já receberam atendimento médico e já receberam alta.

Em nota oficial, a UFF destacou que lamenta o ocorrido e repudia qualquer uso de violência dentro das suas instalações, além de afirmar que reforçou a equipe de segurança nos campi após o ocorrido.

Além disso, a universidade declarou que está de acordo em cooperar com a investigação policial e ressaltou que o episódio aconteceu “nas proximidades” da instituição, não exatamente nas dependências do campus.