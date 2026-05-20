Polícia Civil realiza operação contra quadrilha que movimentou mais de R$ 338 milhões

De acordo com a Polícia Civil, os líderes da organização movimentaram mais R$ 338 milhões entre 2017 e 2022 - Foto: Divulgação / PCERJ

De acordo com a Polícia Civil, os líderes da organização movimentaram mais R$ 338 milhões entre 2017 e 2022 - Foto: Divulgação / PCERJ

A Polícia Civil do Rio realizou na manhã desta quarta-feira (20), uma operação com mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma quadrilha investigada por lavagem de dinheiro, clonagem de cartões e outros crimes. Os agentes fizeram buscas em endereços das zonas Oeste e Norte do Rio.

Durante a operação, dois homens foram presos, um por porte irregular de munições e outro por posse de drogas. Além das prisões, os policiais apreenderam R$ 250 mil, três carros, joias, aparelhos eletrônicos, documentos, máquinas de cartão e contadoras de cédulas.

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A ação é da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD), com apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), agentes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB).

As investigações tiveram início em 2022, após uma instituição financeira suspeitar de movimentações incomuns. De acordo com a Polícia Civil, os líderes da organização movimentaram mais R$ 338 milhões entre 2017 e 2022. Um dos investigados chegou a tentar sacar R$ 1 milhão em espécie em um banco.

Segundo as investigações, o grupo é formado por pelo menos 25 pessoas, divididas em seis núcleos de atuação. Parte do grupo funcionava como “laranja”, outras tinham o papel de cooptar pessoas para serem “laranja”. Uma outra parcela da organização é investigada por lavagem de dinheiro.