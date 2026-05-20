PM realiza ações contra o tráfico e apreende drogas em comunidades de Niterói

Duas ações distintas realizadas nesta segunda-feira (19) resultaram na apreensão de drogas e na detenção de suspeitos envolvidos com o tráfico em comunidades de Niterói. As ocorrências aconteceram nos bairros Sapê e Santa Rosa.

A primeira ação ocorreu na Comunidade do Mato Grosso, no Sapê. Segundo o 12º BPM, agentes do PATAMO da 4ª Companhia realizavam patrulhamento na região quando conseguiram abordar uma adolescente de 16 anos suspeita de participação no tráfico de drogas local.

Com ela, os policiais apreenderam 45 invólucros de maconha, 29 pinos de cocaína, sete pedras de crack, R$ 59 em espécie e um rádio transmissor utilizado para comunicação entre criminosos.

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A ocorrência foi encaminhada para a 79ª DP (Jurujuba), onde a adolescente permaneceu apreendida por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Santa Rosa

Já a segunda ocorrência foi registrada no Beco do 600, no Complexo do Viradouro, em Santa Rosa. De acordo com a Polícia Militar, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) reforçavam o patrulhamento na comunidade para combater o tráfico de entorpecentes quando flagraram suspeitos em atividade de venda de drogas.

Na ação, foram apreendidos 94 invólucros de maconha, 16 pinos de cocaína, 13 pedras de crack e R$ 102,25 em espécie | Foto: Divulgação

Ainda segundo a corporação, os envolvidos tentaram fugir ao perceber a presença policial, mas os agentes realizaram um cerco tático e conseguiram deter dois suspeitos.

Na ação, foram apreendidos 94 invólucros de maconha, 16 pinos de cocaína, 13 pedras de crack e R$ 102,25 em espécie.

O caso foi registrado na 77ª DP (Icaraí). Um dos conduzidos foi ouvido e liberado, enquanto o outro, de 19 anos, permaneceu preso, autuado por tráfico de drogas.